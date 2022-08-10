Türkiye’nin ilk flamingo belgeseline ABD’den ödül

Türkiye’deki ilk flamingo belgeseli olan ‘Pembe Misafirler’, ABD’de düzenlenen Los Angeles Belgesel Film Festivali’nde ‘en iyi çevre filmi’ ödülüne layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan; yönetmenliğini Murad Mammadov ile Pelin Turgut’un, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu’nun üstlendiği ve kamera görüntüleri Antalya Kuş Gözlem Topluluğu’ndan kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun’a ait olan 15 dakikalık belgeselde hem flamingoların hem de Gediz Deltası’nın karşılaştığı çevresel sorunlar anlatılıyor.

Los Angeles Belgesel Film Festivali resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Filminizi festivalimizde sergilemek bizim için bir onurdu. Geniş bir kitle, kendi bölgesindeki bir sinemada filmleri izleyip hakkında yorumlar yaptı. Festivale sık sık katılan film profesyonelleri bu süre zarfında müthiş filminizi izlemekten ve hakkında yorum yapmaktan onur duydu” ifadeleri kullanıldı.