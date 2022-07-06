Türkiye’den Almanya’ya gelecek işçiler için özel izin çıktı

Almanya’da Federal Çalışma Ajansı, havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısının çözülmesi için Türkiye’den geçici olarak 2 bin işçi getirilmesine yeşil ışık yaktı.

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DW Türkçe’nin haberine göre geçici olacak bu özel düzenleme en geç 6 Kasım’da sona erecek.

Bu onayla beraber Türkiye’deki Alman diplomatik temsilcilikleri Almanya‘daki havalimanlarında çalışmak için yapılan her başvuru için Federal Çalışma Ajansı’ndan onay almak zorunda kalmayacak.

The Pioneer’e konuşan Federal Çalışma Ajansı Sözcüsü’nün verdiği bilgiye göre söz konusu özel izin yolcu ya da bavul taşıma hizmeti yapanlar, sürücüler ve check-in görevlilerini kapsayacak. Sözcü özel iznin sadece Türkiye’den gelecek havalimanı görevlilerine uygulanacağını, başka ülkelerden başvuruların kabul edilmeyeceğini belirtti. Vize işlemlerinin iki-üç hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Saat ücretleri en az 14 avro 25 cent olacak

Buna göre Türkiye‘den Almanya’ya gelecek personelin saatlik ücreti en az 14 avro 25 cent olacak. Çalışanlara resmi tatiller, pazar günleri ya da geceleri çalıştıklarında mesai ya da tatil günü ek ödemesi yapılacak. İşveren ayrıca çalışanlara barınma hizmeti sunmakla da yükümlü.

Alman hükümeti geçen hafta havalimanlarında personel sıkıntısının çözülmesi için yurt dışından eleman getirilmesinin kolaylaştırılacağını açıklamıştı. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (Ifo) yaptığı bir araştırmaya göre havalimanlarında halihazırda 7 bin 200 uzman personel eksik.

Havalimanlarındaki personel sıkıntısı nedeniyle son haftalarda birçok uçuş iptal edilmiş ve tatil sezonunun başlamasıyla havalimanlarında kaos yaşanmıştı. Özellikle güvenlik personelinin yetersiz olması sebebiyle yolcuların kontrolden geçirilmesi dört buçuk saati bulmuştu. Havacılık sektöründen birlikler bunun üzerine Türkiye’den işçi getirilmesi için hükümete bir teklif sunmuş ve yasal engellerin kaldırılması çağrısı yapmıştı.