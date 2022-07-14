Türkiye’deki konut fiyatları Avrupa’nın 10 katı kadar arttı

Türkiye, Avrupa’da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. 2022’nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre AB’de artış yüzde 10,5 iken Türkiye bu oran yüzde 110 oldu.

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AB İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 2022’nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye’de ev fiyatları yüzde 110 yükselirken ikinci sıradaki Çekya’da yıllık artış yüzde 25 oldu. Konut fiyatlarının en az arttığı ülkeler ise yüzde 1 ile Kıbrıs Cumhuriyeti, yüzde 4 ile Finlandiya oldu.

AB geneli ortalamaysa yüzde 10,5 oldu.

Euronews’e göre aynı dönemde Türkiye’de yıllık kira artışı yüzde 15,4 olurken AB’de yüzde 1,4 oldu.

Kirada yıllık resmi enflasyonun bu kadar düşük olması Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplama yönteminden kaynaklanıyor.

Emlak sitelerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 100’ü aşmış durumda. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) bir emlak sitesinin verileri üzerinden yaptığı son hesaplamaya göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konutların yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 182,7 olarak hesaplanmıştı.