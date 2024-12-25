Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu: 14 göl tehdit altında

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Konukcu, Türkiye’de son 50 yılda 36 gölün kuruduğunu söyledi.

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Üniversitesindeki ‘Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı’nda konuşan Konukcu, iklim değişikliğinin bütün canlıları olumsuz etkilediğini belirtti.

Dünyada 2,5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşamadığını aktaran Konukcu şunları söyledi:

“Her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirletici unsurlar, su kaynaklarına deşarj ediliyor. Çok sayıda balık ve kuş nesli kaybolmuş durumda. Nüfus üç, su tüketimi altı kat artmış durumda.

Son 50 yıl içerisinde 36 göl tamamen kurudu, 14 göl de kurumayla karşı karşıya. İklimimize baktığımız zaman aslında yağışlar zaman ve mekan boyutunda çok düzensiz.

Her beş, altı yılda bir normal kuraklık, 12-16 yılda bir şiddetli kuraklık yaşıyoruz.“

Konukcu, Trakya’nın gelecekte su sorunu yaşayabileceğini, bölgede içme suyunun çok büyük kısmının yer sularından karşılandığını belirtti.

Trakya’nın 141 milyon metreküp su açığı olduğunu vurgulayan Konukcu, “Trakya’da su açığımız var. Peki bu su açığını hissedebiliyor muyuz? Hissetmiyoruz çünkü yeraltı suyunu kullanıyoruz. Şu andaki açık 141 milyon metreküp. 2050 yılına doğru en iyi koşullarda 500 milyon metreküp açık olacak” dedi.