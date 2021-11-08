Türkiye’de bir ilk: Kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanına DNA laboratuvarı kuruldu.

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Yakında faaliyete geçecek DNA laboratuvarının Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını söyleyen kazı başkanı ve sanat tarihçisi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, “Selçuk’ta tarihin belli sayfaları yeniden yazılacak” dedi.

DNA laboratuvarının mobil bir merkez olduğunun altını çizen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Mimaroğlu şöyle konuştu: “Bu merkezde kazıdan çıkan inorganik ve organik malzemelerin DNA analizlerini yapabiliyoruz. Yurt dışına çıkarmadan veya başka bir üniversiteye göndermeden özellikle insan ve bitki kalıntıları üzerindeki DNA’lar artık bu merkezde araştırılacak. Örneğin 2010’da çıkartılan iskeletlerden birinde yapılan DNA analizinde kişinin Persli ortaya çıktı. Bu bizim için bir sürpriz oldu. Biz aslında buradaki popülasyonun kökenlerine dair özellikle Bizans dönemi ve erken döneme ait önemli veriler elde edeceğimizi düşünüyoruz.”

100 yıldır kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alanda incelemeler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk ise kent genelinde yürütülen 13 kazıya bu yıl için yaklaşık 8 milyon liralık bütçe ayrıldığını söyledi. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazısı için ayrılan bütçe 195 bin lira.