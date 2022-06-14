Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi’nde dörtte dört yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup dördüncü hafta maçında Litvanya’yı 2-0 yenen Türkiye, gol yemediği ilk dört maçın ardından yoluna namağlup devam ediyor.

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İzmir Gürsel Aksel Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısını 37’nci dakikada Kaan Ayhan’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci yarıda Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Cengiz Ünder’le bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Türkiye, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Grup maçlarına İstanbul’da 4-0’lık Faroe Adaları galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, deplasmanda Litvanya’yı 6-0, Lüksemburg’u 2-0 mağlup ettikten sonra İzmir’de Litvanya engelini de 2-0’lık skorla geçti.

A Milli Futbol Takımı, kalesini gole kapattığı maçlarda 14 gol kaydetti.

Türkiye’nin 12 puanla lider durumda bulduğu grupta, Lüksemburg yedi puanla ay-yıldızlıları takip etti. Grup müsabakaları 22 ve 25 Eylül’deki maçlarla tamamlanacak.

Hakan Çalhanoğlu 16’ncı golünü kaydetti

UEFA Uluslar C Ligi’nde ilk golüne imza atan Kaan Ayhan milli formayla beşinci golüne ulaştı. Takımın ikinci golünü filelere gönderen Hakan Çalhanoğlu grupta ikinci, milli formayla ise 16’ncı golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Cengiz Ünder’in yerine oyuna giren Tiago Çukur milli formayı ilk kez giydi.

Ay-yıldızlılar maçtan sonra kendilerini destekleyen taraftarları selamladı.