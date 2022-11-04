Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12’nciliğe yükseldi

Türkiye, dün Avrupa kupalarında alınan sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralamasında 12’nciliğe yükseldi.

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Dün, Fenerbahçe Dinamo Kiev’i 2-0 yenerek Avrupa Kupası’nda grubu lider tamamlayarak son 16’ya kaldı. Sivasspor, Slavia Praha’yla 1-1 beraber kalarak Avrupa Konferans Ligi’nde grubu lider tamamladı. Hearts’ı 3-1 yenen Başakşehir de Avrupa Konferans Ligi’nde grubu lider tamamladı.

Trabzonspor’sa Ferencvaros’u 1-0 yenerek Avrupa Kupası’nda grubu 3’üncü tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi’ne düştü.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 20’incilikten 12’nciliğe yükseldi.

Türkiye’nin Avrupa kupalarında dört takımı bulunurken Sırbistan’ın sadece bir takımı var. Bu nedenle Türkiye, bu sezon Sırbistanı da geçebilir.

Mevcut sıralama şöyle: