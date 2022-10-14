Türkiye, UEFA sıralamasında dört basamak birden yükseldi

Türkiye, futbol takımlarının uluslararası organizasyonlara katılımı açısından önemli olan UEFA’nın ülke puanları sıralamasında dört basamak yükseldi.

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Dün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde grupların dördüncü maçları tamamlandı. Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi temsilcilerinden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca’yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor’sa sahasında Fransız ekibi Monaco’yu 4-0’lık skorla geçti.

Konferans Ligi’nde de Başakşehir sahasında Rigas FS’yi 3-0 devirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor’sa deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA sıralamasında 25,700 puanla 18’nci sırada olan Türkiye, bu galibiyetlerin ardından haftayı 27,900 puanla 14’üncü sırada tamamladı. UEFA sıralamasında üst sıralarda olan ülkeler, uluslararası organizasyonlara daha çok takım gönderebiliyor.