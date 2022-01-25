Türkiye, Twitter’da içerik kaldırma talep eden ülkeler arasında ilk beşte

Twitter’ın yayınladığı rapora göre 2021 yılının ocak ile haziran ayları arasında içerik kaldırma taleplerinin yüzde 95’i Türkiye’nin de aralarında bulunduğu beş ülke arasından geldi.

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Twitter’ın aktardığına göre sosyal medya platformu söz konusu altı aylık dönemde 196 bin 878 hesaptaki 43 bin 387 içeriğin kaldırılması için yasal talep aldı. Bu Twitter’ın ilk şeffalık raporunu yayınladığı 2012 yılından beri kaydedilmiş en yüksek sayı.

İçerik kaldırma taleplerinin ise yüzde 95’i sırasıyla beş ülkeden geldi: Japonya, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore. Sosyal medya platformu bu taleplerin yüzde 54’üne yanıt verirken içeriklerin bir kısmını veya tamamını kaldırdı.

Raporda görüşlerine yer verilen Twitter Küresel Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Sinead McSweeney, şunları kaydetti: “Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler giderek daha müdahaleci olmaya ve içerik kaldırmaya çalıştığı bu zamanda benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyayız. Mahremiyete ve ifade özgürlüğüne yönelik bu tehdit, tüm ilgimizi gerektiren son derece endişe verici bir eğilimdir. Twitter Şeffaflık Merkezi’ndeki bugünkü güncelleme şeffaflığa uzun süredir devam eden bağlılığımızı ve özgür, güvenli, küresel açık interneti savunma gerekliliğini vurgulamaktadır.”