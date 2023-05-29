Türkiye sınırındaki beş Yunan polis, ‘insan kaçakçılığı’ndan gözaltına alındı

Yunanistan’da Türkiye sınırı yakınlarındaki Meriç bölgesinde görevli beş sınır polisi ‘insan kaçakçılığına karıştıkları’ iddiasıyla gözaltına alındı.

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AA’nın Yunan Devlet Ajansı AMNA’dan aktardığına göre Dimetoka Sınır Muhafızı Biriminde görevli beş sınır polisi, ‘insan kaçakçılığı yapan bir şebekeyle irtibatlı olduğu’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haberde, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada söz konusu polislerin telefon görüşmelerinin Ekim 2022’den itibaren dinlemeye alındığı kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yunanistan Polis Teşkilatı’nın açıklama yapacağı belirtildi.