Türkiye, Rusya’dan petrol ithalatını ikiye katladı

Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımların ardından Rusya’yla Türkiye başta enerji olmak üzere işbirliğini artırırken, Refinitiv Eikon verileri bu yıl Türkiye’nin Rusya’dan petrol ithalatını ikiye katladığını gösterdi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta ‘özel askeri operasyon’ adını verdiği bir hamleyle Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkeler peş peşe Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamıştı. Türkiye’nin bu yaptırımlara katılmaması Türkiye ve Rusya arasındaki ticareti, Rusya’daki faaliyetlerini durduran Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketlerin yarattığı boşluğu Türk şirketlerin doldurmak için adım atmasıyla ciddi şekilde artırmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre, Refinitiv verileri Türkiye’nin Urallar ve Sibirya hafif petrolü de dahil olmak üzere Rusya’dan geçen sene aynı dönemde günde 98 bin varil olan petrol ithalatını bu yıl 200 bin varilin üzerine çıkardığını gösterdi.

Veriler TÜPRAŞ ve Azerbaycan’ın SOCAR şirketine ait STAR rafinerisinin Rusya’dan Urallar ve Sibirya hafif petrolü alımını ciddi şekilde artırdığını, aynı zamanda Kuzey Denizi, Irak ve Batı Afrika petrolü alımlarınıysa azalttığına işaret etti.

Verilere göre TÜPRAŞ ocak-ağustos arasında Rusya’dan günde yaklaşık 111 bin varil petrol aldı. Bu sayı geçen sene aynı dönemde 45 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye Enerji Bakanlığı, TÜPRAŞ ve SOCAR yetkilileri henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.