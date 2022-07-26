Türkiye, oyun yatırımında Avrupa’da ilk sırada

Bu yılın ilk altı ayında 333 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörü, Avrupa birincisi oldu.

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Türkiye’de yılın ilk yarısında toplamda girişimlere 1,4 milyar dolar yatırılırken, bunun dörtte biri oyun sektörüne gitti. Türk oyun sektörüne 2021’de 266 milyon dolar yatırılmıştı. Bu yılın ilk yarısında 333 milyon dolar yatırım alarak altı ayda geçen yılın toplamını geçti.

Dünya’dan Selenay Yağcı’nın haberine göre Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada yer alırken Norveç 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Oyun sektöründe miktarın yüksek olmasında üç girişimin etkisi büyük. Bunlar Dream Games (255 milyon dolar), Spyke Games (55 milyon dolar) ve Angelic (10 milyon dolar).

200 milyar dolar gelir bekleniyor

Türkiye oyun pazarının büyüklüğü geçen yıl 1,2 milyar dolara yükselmiş, dijital oyuncu sayısı da 42 milyon olmuştu. Pandemide ivme kazanan alanlardan biri olan oyun pazarının 2021’de global büyüklüğü 176 milyar dolara ulaşmıştı. Bunun 90 milyar doları mobil oyunlardan geliyor. Bu yılın sonunda Rusya ve Ukrayna pazarının olumsuz etkilerinden sıyrılabilirse oyun pazarının büyüklüğünün 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Newzoo’nun yayınladığı verilere göre global oyuncu sayısı sene sonunda 3,09 milyara ulaşacak.