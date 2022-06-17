Türkiye-Norveç arasında vizesiz seyahat anlaşması: Sadece Norveç vatandaşları için geçerli

Türkiye ve Norveç arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasına göre, sadece Norveç vatandaşları Türkiye’ye vizesiz gelebilecek.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu: “Türkiye’nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye’ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor.”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla anlaşmayı tutarken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
Türkiye’nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman paylaşıma şöyle yanıt verdi: “Çok iyi haber. Norveç’teki birçok kişi bu kolaylık için kutlama yapıyor. Mümkün kıldığınız için teşekkürler bakan.”