Türkiye-Norveç arasında vizesiz seyahat anlaşması: Sadece Norveç vatandaşları için geçerli

Türkiye ve Norveç arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasına göre, sadece Norveç vatandaşları Türkiye’ye vizesiz gelebilecek.

Fotoğraf: Anniken Huitfeldt

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu: “Türkiye’nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye’ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla anlaşmayı tutarken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Så glad for at Tyrkia midlertidig endrer passreglene! For resten av året kan nordmemm som mangler pass bruke nasjonalt ID-kort når de reiser til Tyrkia. @MevlutCavusoglu viser frem avtalen. pic.twitter.com/Dr4rIRfzoi — Anniken Huitfeldt (@AHuitfeldt) June 15, 2022

Türkiye’nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman paylaşıma şöyle yanıt verdi: “Çok iyi haber. Norveç’teki birçok kişi bu kolaylık için kutlama yapıyor. Mümkün kıldığınız için teşekkürler bakan.”