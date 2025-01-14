Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Türk Yahudi Toplumu’nun X’teki açıklaması şöyle:
“Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Baruh Dayan Ha Emet.
Gerekli bilgilendirme ilerde yapılacaktır.”
Ayrıca toplum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da başsağlığı dilekleri için saygı sunduklarını belirtti.
Rav İsak Haleva kimdir?
Haleva, 1940’ta İstanbul’da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamlayan Haleva, 1961’de Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nde dini hukuk ve eğitim alanlarında ‘Rav’ derecesi aldı.
1961-1963 arasında Manisa ve Kayseri’de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yapan Haleva, ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.
Uzun yıllar hahambaşı vekilliği görevini sürdüren Haleva, 41 yıl Türk Yahudi Toplumu’na liderlik eden Haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002’deki vefatının ardından seçimlerde Hahambaşı seçildi.
Neve Şalom Sinagogu’ndaki İs’ad Töreni’yle görevine başlayan Haleva, Rafael Saban ve David Asseo’nun ardından Türkiye’nin 3’üncü Hahambaşısı oldu.