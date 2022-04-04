Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye genelinde narkotik operasyonu: 5 bin 394 gözaltı


Narkotik birimlerince Türkiye genelinde, bir haftada 5 bin 394 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri 80 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonlarda 252 kilogram marihuana, 3 kilogram skunk, 78 kilogram eroin, 91 kilogram metamfetamin, 61 bin captagon, 89 bin sentetik ecza, 12 bin ekstazi, 5 kilogram bonzai, 17 kilogram kimyasallar, 709 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram Afyon sakızı ile 70 tabanca/tüfek ve 84 bin 160 liraya el kondu.

131 kilo eroin

Malatya merkezli üç ilde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonundaysa 131 kilo 300 gram eroine el kondu, gözaltına alınan sekiz şüpheliden dördü tutuklandı.

SON HABERLER

Meclis’in gündemi ‘ekonomiye ilişkin torba teklif’

Meclis Genel Kurulu bu hafta ekonomiye ilişkin 39 maddelik torba teklifin görüşmelerine başlayacak. Teklifin yasalaşması halinde muhtar maaşları net asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da ‘etkin pişmanlık’ benzeri bir düzenleme getirilecek.