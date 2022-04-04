Türkiye genelinde narkotik operasyonu: 5 bin 394 gözaltı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde, bir haftada 5 bin 394 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri 80 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 252 kilogram marihuana, 3 kilogram skunk, 78 kilogram eroin, 91 kilogram metamfetamin, 61 bin captagon, 89 bin sentetik ecza, 12 bin ekstazi, 5 kilogram bonzai, 17 kilogram kimyasallar, 709 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram Afyon sakızı ile 70 tabanca/tüfek ve 84 bin 160 liraya el kondu.

131 kilo eroin

Malatya merkezli üç ilde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonundaysa 131 kilo 300 gram eroine el kondu, gözaltına alınan sekiz şüpheliden dördü tutuklandı.