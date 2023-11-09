Türkiye Gazze’ye yardım gemisi gönderiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye yardım taşıyan geminin İzmir’den hareket edeceğini açıkladı.

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Türkiye’den Gazze’ye sağlık malzemelerini taşıyacak geminin, bu akşam İzmir’den yola çıkması planlanıyor.

TRT’nin haberine göre İzmir Alsancak Limanı’na dün gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yükleniyor.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır’ın El-Ariş Limanı’na gitmek üzere, saat 23.00’te hareket edecek.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’den Gazze’ye gönderilecek yardım gemisiyle ilgili bilgi paylaştı. Koca, “Yardım gemisi İzmir’den 23.00’te hareket edecek. Mısır’a ulaşan ilk yük gemisi olacak 8 sahra hastanesi bulunuyor içinde” dedi.

Bakan Koca, Gazze’de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocukların Türkiye’ye getirileceğini belirterek, “Mısır, İsrail ve Türkiye olarak bir koordinasyon merkezi kuruldu” şeklinde konuştu.