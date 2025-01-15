Türkiye, Gambiya'ya 17 zırhlı araç gönderdi

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gambiya’ya ‘askeri ve mali işbirliği’ kapsamında 17 zırhlı araç teslim etti.
Türkiye, Gambiya’ya 1991’den beri süren askeri ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ’17 Cobra-I Zırhlı Personel Taşıyıcı’yı törenle teslim etti.
Törende iki ülke arasındaki ‘mükemmel seviyedeki’ ikili ilişkiler ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow sıcak ilişkilerine vurgu yapıldı.
Yardım için Türkiye’ye teşekkür de edilen törene Barrow ve şu isimler katıldı:
- Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Başkanı Tümgeneral Fethi Oltulu
- Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba
- Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek
- Gambiya nezdindeki askeri danışman Albay Anıl Aksoy