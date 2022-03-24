Türkiye, Dünya Kupası’na veda etti

Türkiye, Portekiz’e 3-1 yenilerek Dünya Kupası’na veda etti.

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48’nci dakikada Portekiz’in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva’ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva’nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

56’ncı dakikada kaleci Diogo Costa’nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan’dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65’inci dakikada milli takım farkı 1’e indirdi. Berkan’dan aldığı pasla Portekiz ceza sahası önünde topla buluşan Burak, Cengiz’e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. Cengiz bekletmeden Burak’a pasını yolladı. Altı pas önünde topla buluşan Burak sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

75’nci dakikada Portekiz’in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro’nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

82’nci dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

85’nci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu üstten auta yolladı.

90+4’üncü dakikada Portekiz 3. golünü attı. Leao’nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+6’ncı dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan’dan dönen top Ronaldo’ya geldi. Ronaldo’nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka Portekiz’in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.