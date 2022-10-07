Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin sponsoru Shell oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Shell arasında imzalanan anlaşmayla Shell; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu.

Hidayet Türkoğlu, Emre Turanlı

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı ‘Shell’in dünyada ve Türkiye’de motor sporları başta olmak üzere hızın, rekabetin ve centilmenliğin olduğu sporun birçok alanında önemli iş birliklerine imza attığını’ söyledi: “Spora sunduğumuz katkıyı Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak zenginleştirdik. Yeni dönemde Basketbol Süper Ligi’nin dünyanın önde gelen ligleri arasındaki konumunu güçlendirmesi ve ülkemize sunduğu değeri derinleştirmesi için yolculuğuna eşlik edeceğiz.”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da, Shell’le yapılan 3 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla ilgili heyecanlı olduklarını belirtti.