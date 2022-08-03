Türkiye, Avustralyalı çete liderini iade etti

Türkiye, Avustralyalı en büyük suç çetelerinden birinin başı olan Mark Buddle’ı suçluların iadesi anlaşması kapsamında ülkesine gönderdi.

Fotoğraf: Avustralya Federal Polisi

Comancheros adlı motosikletlilerden oluşan örgütün başı olan Buddle, 2016’da bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranmasından dolayı Ortadoğu’ya kaçtı. Bir süre Dubai’de bulunan Buddle, sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçti. KKTC’nin, Avustralya’yla suçlu iadesi anlaşması bulunmuyor.

Buddle, temmuz başında ‘kamu barışı ve güvenliği açısından sakıncalı’ olduğu gerekçesiyle KKTC’den sınır dışı edildi ve Türkiye’ye geçti.

Türkiye’nin Avustralya’yla suçlu iade anlaşması var. Türkiye de Buddle’ı iade etti. Buddle, bugün Avustralya makamları tarafından Darwin Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Buddle, cinayet haricinde 27 milyon dolar tutarında uyuşturucu ticareti yapmak ve çete liderliğinden de aranıyor. Buddle’ın 2010’da Sydney’de bir güvenlik görevlisinin öldürülmesinden de sorumlu kişi olduğu söyleniyor. Buddle, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.