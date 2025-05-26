Turkcell'e Dubai'den 150 milyon dolar faizsiz kredi

Turkcell’e Dubai İslam Bankası’yla anlaşması kapsamında Körfez Bölgesi’nden 150 milyon dolarlık kredi verilecek.

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İstanbul’daki imza törenine şu isimler katıldı:

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon

Dubai İslam Bankası Grup Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Chilwan

Dubai İslam Bankası Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief of Investment) Ali Ahmad katıldı.

Turkcell, İslami finansman yöntemleri, uluslararası ve yerel tahvil ihraçları, kalkınma bankası kredileri, ihracat kredi kuruluşu destekli finansmanlar ve sürdürülebilirliğe bağlı finansman araçlarını kullanarak finansal temelini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Koç anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

* Altyapı yatırımlarımıza ivme kazandıracak bu faizsiz murabaha finansmanı, uzun vadeli büyüme hedeflerimizi destekleyecek önemli bir kaynak olacak.

* Dubai İslam Bankası’yla yaptığımız beş yıllık murabaha finansmanı, Körfez bölgesindeki yeni yatırımcılarla işbirliği kapılarını aralarken sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlıyor.

* Faizsiz finansman ilkelerine dayanan bu anlaşma, Turkcell’in küresel ölçekteki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğu kadar, Körfez Bölgesi’ndeki stratejik ortaklıklar için de önemli bir adım niteliği taşıyor.

Chilwan da anlaşmadan memnun olduklarını vurgulayarak Türkiye’nin Dubai İslam Bankası’nın uluslararası stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.