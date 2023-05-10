Türkan Elçi, Yeni Şafak’ın ‘PKK’ iddiasına çıkıştı: Aydınlık yüzü görmeyesiniz

İktidar gazetesi Yeni Şafak, öldürülen Diyarbakır Barosu’nun eski başkanı Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul milletvekili adayı Türkan Elçi’yi kullanmadığı ifadeler üzerinden hedef gösterdi.

Fotoğraf: CHP

Tahir Elçi, 14 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk’te, “PKK, terör örgütü değildir. PKK’nın bazı eylemleri terör eylemleri olsa bile silahlı, siyasal bir harekettir” demesi üzerine hedef gösterilmişti. 20 Kasım günü Diyarbakır’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Elçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Elçi, 28 Kasım 2015’te çatışmaların yoğunlaştığı Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Balıkçılarbaşı semtinde, silahlı çatışmalarda tahrip olan tarihi Dört Ayaklı Minare’nin önünde, savaşların tarihe ve insanlara verdiği zarara dikkat çeken açıklamasının ardından, iki PKK’lı ve polislerin arasındaki bir çatışmanın ortasında vurulmuştu.

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Bu kez hedefte eşi var

Martta CHP’ye katılan Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi daha sonra CHP İstanbul 3’üncü bölge 3’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Yeni Şafak, Türkan Elçi’nin “PKK terör örgütü değildir” dediğini iddia eden bir haber paylaştı. Haberin Twitter ekran görüntüsünü paylaşan Elçi, bu iddiayı şöyle yalanladı:

*CHP rozetini taktığım günden beri bu yalanı döndürüyorsunuz. Morgda eşimin yattığı bir anda hiçbir derdim yokmuş gibi ‘PKK terör örgütü değil’ slogan atmışım. O anı hatırlıyorum, ‘Kim vurdu’ demiştim.

*Yüzlerce kamera vardı biri göstersin, hepimiz ne dediğimi bilelim. Morgun önündeki görüntülere ilişkin açıklama yapmaktan hicap duydum. Veya o an dışında nerede bu yönde bir açıklamam olmuş kaynak göstersinler. Karanlıkta kurguladığınız iftiralarınızla hedef göstermelerinizle meşhursunuz. Aydınlık yüzü görmeyesiniz.