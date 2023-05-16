Türkan Elçi, ‘umutsuzlara’ hatırlattı: Unuttuk galiba

İstanbul üçüncü bölgede CHP listelerinden Meclis’e giren Türkan Elçi, seçimlerin ardından umutsuzluğa kapılan seçmenlere çıktıkları yolun kolay olmadığını hatırlatarak “Hayal ettiğimiz ve hakkımız olan dünya için yola devam” dedi.

Öldürülen Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, martta CHP’ye katılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozetini taktığı Elçi, İstanbul 3’üncü bölge 3’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Meclis’e giren Elçi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle umutsuz ve karamsar ruh haline bürünen seçmenlere Twitter üzerinden seslendi.

“İnsanların ölümüne itiraz ettiğimiz bir anda kameraların gözleri önünde öldürüldüğümüz bir ülkede yaşadığımızı unuttuk galiba” diyen Elçi’nin paylaşımı şu şekilde:

“Seçimden sonra dinlenip, dinleyip bir iki kelam edeyim dedim. Uğrunda mücadele ettiğimiz değerlerin az buz şeyler olmadığını unutarak bazılarımızda bir umutsuzluk, bir karamsarlık hali. Oysa hayal ettiğimiz adil, eşit, barışçıl, huzurlu dünya öyle kolay elde edilecek bir dünya değil. İnsanların ölümüne itiraz ettiğimiz bir anda kameraların gözleri önünde öldürüldüğümüz bir ülkede yaşadığımızı unuttuk galiba. Bunca kötülüğe rağmen elde ettiğimiz başarımız azımsanmamalı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, hayal ettiğimiz ve hakkımız olan dünya için yola devam. Not: Zorlu hayatım, çıkılan yolculukların yarım bırakılmamasını ve eninde sonunda başaracağımızı bana öğretti. Yola devam.”