Türk profesörün ‘fındık tekniği’ tıp literatüründe

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Göktürk Fındık, lokal ileri akciğer kanseri ameliyatlarında ‘Fındık tekniği’ yöntemini dünya tıp literatürüne kazandırdı.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Profesör Fındık yaklaşık bir ay önce tıp dergisi BMC Surgery’da yayımlanan bu tekniği, akciğer kanseri ameliyatlarında 2018’den beri uyguladığını söyledi.

Göktürk Fındık. Fotoğraf: AA

Lokal ileri akciğer kanserlerinin bazen kalp zarına yapışık halde bulunabildiğini belirten Fındık yöntem hakkında şunları söyledi:

* Böyle durumlarda tümörü kalp zarıyla birlikte almamız gerekiyor. Bu noktada kalp dokusunun dışarıya doğru fıtıklaşmasını önlemek için oldukça yaygın kullanılan ‘yapay protez’ kalp zarına dikiliyor. Genel olarak ameliyatlar böyle şekilleniyor.

* Kalp zarına dikilen yapay protezin çeşitli dezavantajları söz konusu. Yabancı bir dokunun kalp zarına yerleştirilmesi, enfeksiyon riski, tekrar ameliyat olma, aritmi gibi problemleri ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle yapay protez yerine nasıl bir yöntem uygulanabilir noktasında çalışmalarımıza başladık ve yeni bir teknik geliştirdik. Hastalarımızda 2018’den beri başarıyla uyguladığımız bu teknik, Avrupa’nın saygın bilimsel dergilerinden birinde yayımlandı.

* ‘Fındık tekniği’ olarak adlandırdığımız, literatüre de bu isimle giren yöntemde, yapay protez kullanmıyoruz. Bunun yerine farklı bir dikiş tekniğiyle kalp zarını birleştiriyoruz. Bu sayede de hastalarda enfeksiyon, aritmi, tekrar ameliyat olma riski azalıyor. Ameliyat sonrasında daha rahat, sıkıntısız bir süreç geçiriyorlar.