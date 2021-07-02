Türk Lirası’yla burnunu silen turist sınırdışı edilecek

İstanbul’da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası’yla hesap ödeyen ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan İsrailli turist sınırdışı edilecek.

Polis, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüyle ilgili çalışma başlattı.

AA’nın aktardığına göre videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı M.N.B. olduğunu belirledi.

‘Devlet egemenliği alametlerini aşağılama’ suçundan hakkında gözaltı kararı verilen kişi, Beşiktaş’ta kaldığı otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından M.N.B.’nin sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi.