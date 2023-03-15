Türk-Japon Üniversitesi Konseyi’ne yeni üyeler: Naci İnci, Erol Özvar, İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanı kararıyla Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi’ne Naci İnci, Erol Özvar ve İbrahim Kalın atandı.
Bugünkü Resmi Gazete’yle Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine atama yapıldı.
Konseye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım rektörü’ Naci İnci ve YÖK Başkanı Erol Özvar yeni üye olarak atandı.
Dr. Yener Mehmet Sonuşen ve Prof. Dr. İsmail Demir’se yeniden atandı.
Naci İnci ayrıca geçen sene TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliğine de atanmıştı.