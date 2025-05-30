TÜRK-İş: Dört kişilik aile için açlık sınırı 25 bin 92 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) mayısta dört kişilik aile için açlık sınırını 25 bin 92 lira, yoksulluk sınırını da 81 bin 734 lira olarak hesapladı.

Fotoğraf: Canva

Türk-İş’in ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Mayıs 2025 sonuçlarına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 25 bin 92 lira.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ysa 81 bin 734 lira.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 32 bin 463 lira.

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin asgari gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 4,40 arttı.