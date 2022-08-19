Türk futboluna ilk yabancı yatırım

Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe Spor Kulübü’nün yüzde 70 hissesi yabancı sermayeli Sport Republic’e satıldı.

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Dört aydır süren görüşmelerin ardından imzaların atıldığı belirtilirken, bu satış bir Türk kulübünün aldığı ilk yabancı yatırım oldu.

Göztepe Spor’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda “İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte” denildi.

İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte.



It is official. Sport Republic and Göztepe are now together.#Göztepe pic.twitter.com/5PS8JeZddo — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 19, 2022

Gürsel Aksel Stadı’ndaki hisse devri nedeniyle gerçekleşen toplantıya başkanlığı bırakan Mehmet Sepil, Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen, Sport Republic şirketinin başkanı Henrik Kraft katıldı.

Mehmet Sepil toplantıda yaptığı konuşmada, yaptıkları anlaşmayla Göztepe’yi yenilediklerini, çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Rasmus Ankersen’in, Türkiye’nin ilk yabancı başkanı olarak tarihe geçtiğini belirten Sepil, bu tarihi anın da Göztepe’nin öncülüğünde gerçekleştiğini aktardı.