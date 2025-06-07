Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti

Şair Sezai Karakoç’un adına ‘Mona Roza’ şiirini yazdığı, Cemal Süreya’nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti.

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Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, İstanbul’daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Akkaya, 9 Haziran Pazartesi Fenerbahçe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Muazzez Akkaya Giray kimdir?

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 1930’da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948’de Kandilli Kız Lisesi’ni yatılı bitirmesinin ardından 1949’da Ankara’da Mülkiye Mektebi’nin maliye bölümüne girdi.

Akkaya, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya’yla aynı sınıfta okudu.

Mülkiyeyle fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954’te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, hazine avukatı olarak çalışmıştı.