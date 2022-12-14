TÜRGEV’e ‘hülleli’ bağışla hatırlanan Torunlar grubundan dev satın alım

Kızılay üzerinden TÜRGEV’in ABD’deki Türken Vakfı’na para aktardığı ortaya çıkan Torunlar grubu, AKCEZ Enerji Yatırımları’nın yüzde 50 payını satın aldı.

Satın alma sürecine ilişkin sözleşmenin taraflar arasında imzalandığı ağustosta duyurulmuştu.

Torunlar grubundan dev satın alım. (AA)

Torunlar grubuna bağlı Başkentgaz şirketinin Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na bağışladığı 8 milyon doların, Ensar ile Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’deki ortak girişimi Türken Vakfı’na aktarıldığı açıklanmıştı. TÜRGEV’in yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da bulunuyor.

Başkentgaz’dan dün akşam KAP’a gönderdiği açıklamada, AKCEZ Enerji Yatırımları’nın 124,9 milyon lira nominal değerli (yaklaşık yüzde 24,99’u) payının Başkentgaz tarafından, 125 milyon TL nominal değerli (yaklaşık yüzde 25,01’i) payınınsa Torunlar Enerji tarafından satın alınmasına karar verildiği aktarıldı.

AKCEZ Enerji Yatırımları, iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin ana ortağı konumunda bulunuyor.

AKCEZ, Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın lider enerji şirketlerinden CEZ Grubu’nun oluşturduğu ortak girişim şirketi.