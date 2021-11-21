Turgay Demir: Beşiktaş’ta orta sahada Can Bozdoğan mutlaka olmalı

Beşiktaş, Pjanic, Teixeira, N’Koudou, Ghezzal ve Josef beşlisini mutlaka sahada buluşturmalı. Hatta orta sahada atom karınca Can Bozdoğan mutlaka olmalıdır. Özellikle de Batshuayi’nin olmadığı maçlarda bu ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç.

Sergen Yalçın bunu bir türlü anlamak istemiyor. Bir bakıyorsunuz Kenanlar, Atibalar sahada, bir bakıyorsunuz, N’Koudou, Teixeira yedik ya da bir bakıyorsunuz Pjanic oyundan çıkmış v.s.

Turgay Demir’in yazısı