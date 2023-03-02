Turan Eser: Doğru aday neden Kılıçdaroğlu

Ana muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına, bu saatten itibaren itiraz etmek iyi niyet olmadığı gibi, örtülü şekilde Cumhur İttifakına hizmettir!

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dışlayan tutum, sağcılığın, mezhepçiliğin, etnik milliyetçiliğin ideolojik başarısı anlamına gelir ki, bu tutumun kendisi dolaylı olarak Cumhur İttifakına ideolojik destek ve hizmet anlamına gelir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına demokratik muhalefetin tüm desteğini vermesi işte bu nedenle de önemli ve anlamlıdır.

Kılıçdaroğlu’nun aday olması, Millet İttifakı dışında da destek alma anlamına gelir. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına, HDP, EMEP, TİP, EHP, TÖP ve SMF’den oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı ve Devrim Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi tarafından kurulan Sosyalist Güç Birliği destek verir.

Kılıçdaroğlu İYİ Partiye rağmen, adaylığından kesinlikle geri adım atmalıdır. Akşener’in bu saatten sonra Millet İttifakı’ndan ayrılması demek, onun siyasal intiharı olur!

Turan Eser’in yazısı