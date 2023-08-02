Tunus’un ilk kadın başbakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan’ı görevden aldı.
Tunus Üniversitesi’nde hukuk okuyan Hachani, Tunus Merkez Bankası’nda görev almıştı. Ülkenin ve aynı zamanda Arap dünyasının ilk kadın başbakanı olan Buden, 2021’deki tarihi krizin ardından göreve getirilmişti.
AA’nın haberine göre Tunus Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan’ı görevinden alarak, yerine Ahmed el-Haşşani’yi Başbakanlık görevine getirdi” ifadeleri yer aldı.
Ahmed el-Haşşani, daha önce Tunus Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Ülkedeki siyasi güçler, Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Ahmed el-Haşşani’yi yeni başbakan olarak atama kararını eleştirerek, Haşşani’nin beklentileri karşılamadığı yorumlarında bulundu.