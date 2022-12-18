Tunus’ta seçime katılım oranı yüzde 10’un altında kaldı: Cumhurbaşkanına istifa çağrısı

Çok sayıda partinin seçimleri boykot ettiği Tunus’ta seçime katılım oranı yüzde 10’un altında kaldı. Muhalefet Cumhurbaşkanı Kays Said’i görevini bırakmaya çağırdı.

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DW Türkçe’nin haberine göre Tunus’ta erken genel seçimlere katılımın yaklaşık yüzde 9 düzeyinde kalmasının ardından, muhalefet Cumhurbaşkanı Kays Said’in istifasını talep etti.

Tunus’ta halk 161 sandalyeli parlamentonun üyelerini seçmek için Cumartesi günü sandık başına gitti. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği bilgilere göre, seçime katılım oranı yüzde 8,8 dolayında oldu.

Seçim öncesi boykot çağrısı yapan Tunus’ta muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, erken seçimin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said’e görevini bırakma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, halkı sandık başına gitmeye çağırmıştı. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Said’e ‘darbe ve Tunus’u otoriter bir rejime dönüştürmeye çalışma’ suçlamasında bulunuyor.

Bu arada AA’nın haberine göre Arap Birliği’nin Tunus seçimlerini izleyen temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, seçim süreciyle ilgili tüm taraflardan düşük katılıma neden olan sebeplerin incelenmesi istenerek, yeni seçim sistemi gibi çeşitli etkenlerin de bu sonuca neden olabileceğine işaret edildi.

Oy kullanma ve oyların sayılması işleminin, sakin ve düzenli bir atmosferde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Arap Birliği heyetinin ziyaret ettiği seçim merkezlerinin yüzde 92,7’sinin çevresinde herhangi bir seçim propagandasına rastlanılmadığı ve seçim merkezlerinde güvenliğin iyi bir şekilde sağlandığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

64 yaşındaki cumhurbaşkanı geçen sene parlamentoyu askıya almış, hükümeti feshetmiş ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı. Said o zamandan bu yana ülkeyi kararnamelerle yönetiyor.

Said, 13 Aralık 2021’de açıkladığı ‘siyasi krizden çıkışın yol haritası’ ile ülkede 25 Temmuz 2022’de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti

2011’deki ‘Arap Baharı’ olarak bilinen halk ayaklanmaları döneminde eski diktatör Zeynel Abidin bin Ali’nin ülkeyi terk etmesinin ardından 2019’da seçmenlerin doğrudan oy kullandığı ilk demokratik cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmiş, Said ikinci turda oyların yüzde 72,7’sini alarak göreve gelmişti.