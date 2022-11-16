Tunceli’de eylem ve etkinlikler geçici süreyle valilik iznine bağlandı

Tunceli’de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açmak, konser gibi eylem ve etkinliklerin geçici süreyle izne bağlandı.

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Valiliğin açıklamasında, kentte ‘toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesinin amaçlandığı’ iddia edildi: “Tunceli genelinde yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak gibi eylem ve etkinliklerin 19 Kasım günü saat 23.59’a kadar mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir.”

Açıklamada, ‘izinsiz’ eylem ve etkinliklere ‘müsaade edilmeyeceği’ kaydedildi.