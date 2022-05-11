Tuncay Mollaveisoğlu: O fotoğraf nedeniyle İmamoğlu ‘Atatürk düşmanı’ ilan edilemez

Egosu tavan yaptı dediler… İkinci Erdoğan olacak dediler… Bugün bu isimlerle fotoğraf çektiren yarın kim bilir neler yapar dediler… İmamoğlu’nu CHP ilçe başkanlığından bugüne tanıyan bir gazeteci olarak, yapılan eleştirilerin tam tersi bir insan olduğunu söyleyebilirim… Ancak bu gerçek, eleştirilerin de haksız olduğu anlamına gelmez…

CHP’li bir belediye başkanı olarak yarattığı umut nedeniyle AKP’nin büyük hedeflerinden biridir İmamoğlu… Her gün tek adam devletinin tüm gücü ve baskısı İmamoğlu’nun üzerindedir… Tüm yaşamı büyüteç altında ve ardı sıra kumpas senaryolarının merkezinde, iftira yağmurunun altındadır… O fotoğraf nedeniyle İmamoğlu ‘Atatürk düşmanı’ ilan edilemez… Tepki gösterenlerin de bu gerçeğin farkında olduğunu biliyorum. Bu olay gösterdi ki kendisine bağlanan umut nedeniyle İmamoğlu hataya düşmemeli.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı