Tuncay Mollaveisoğlu: Meydanlar ‘Bir devir kapandı’ diyor

15 Temmuz’da Saraçhane Meyda-nı’nda Erdoğan’ın konuşmacı olduğu mitinge 4 bin kişi katılmış.

Onbinlerden binlere…

AKP’nin milli bayramlardan daha çok önemsediği bir günün yıldönümünde -en üst seviyedeki yeme içme hizmetleri dahil- yapılan onca hazırlığa rağmen katılım çok düşüktü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediye binasının camından bakıp, düşük katılımı görünce yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada gündem oldu.

İBB de on binlerce insanın geleceğini hesap ederek birçok noktaya seyyar büfeler yerleştirmişti.

Erdoğan’ın meydanlardaki kalabalık üzerinden vereceği mesaj suya düşmüştü…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı