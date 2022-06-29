Tuncay Mollaveisoğlu: Mesele ifşa edilen gizli görüntülerin çok ötesinde

Sedat Peker’in her biri iktidar düşürecek iddia ve ifşalarının üzerine gidilmedi.

Tek bir savcı bu iddiaları incelemeye almadı. Peker’in suçladığı isimler ya suskunluğa gömüldü ya da “yalan bunlar” demenin ötesinde kendilerini aklayabilmek için yargı yoluna başvurmadılar. AKP’nin medya tekeli, iddiaların üzerini örttü ve eşzamanlı olarak sosyal medya yasası ile “sorgulayan” gazetecilere, eleştiren yurttaşlara hapis yolu gözüktü! Peker’in iktidarda yarattığı yangın, parti devletinin örtüsü ile söndürülmeye çalışıldı…

Tam alevler söndü derken, Peker bir takım gizli görüntüleri servis ederek dikkatleri yeniden üzerine çekti… İlkesel olarak detayını yazmıyorum. Bence mesele ifşa edilen gizli görüntülerin çok ötesinde… Kaset savaşları siyaseti yeniden dizayn edebilir ve seçmen bundan çok sıkıldı. Siyaset yapan insanlar özenli yaşamalı… Topluma açıklayamayacakları bagajı olanlar siyasete girmemeli…

Peker’in kasetlerini bırakıp iddiaları ile ilgili yargıyı harekete geçirmeye, kamuoyunda bu iddiaları aydınlanıncaya kadar canlı tutmaya gayret etmeli.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı