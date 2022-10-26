Tuncay Mollaveisoğlu: AKP dönemi toplum belleğinde çok derin ve unutulmaz yaralar açtı

Gezi davası mahkûmları!… Altıncı aya girdiler mahpushanede… Suçlu olmadıkları halde tutuklandıklarını, en az onlar kadar onlara bu cezaları verenler de biliyor!

AKP dönemi Türkiyesi’nde, haksızlığa uğrayan, zindanlarda yılları çalınan, yaşadığı hukuksuzluk nedeniyle kanser olan, hasta olan, hayatını kaybedenlerin hikâyeleri toplum belleğinde çok derin ve unutulmaz yaralar açtı…

Darbe dönemlerinde işkenceler dahil, adaletsizlikleri aratmayacak acılar, ayrılıklar, trajediler yaşanıyor…

Türkiye’nin 20 yılını karartan ağır toplumsal travmanın adıdır AKP…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı