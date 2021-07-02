Tunç Soyer’den Ekşi Sözlük’e: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediyenin bünyesindeki İzenerji’de en düşük işçi maaşının 7 bin 134 lira olması eleştirilen bir Ekşi Sözlük başlığın eleştirdi: “Asıl konu hak ettiği maaşı alan işçilerimiz değil, hak ettiğini alamayan vatandaşlarımız.”

Fotoğraf: Arşiv

Yaklaşık 10 bin çalışanı kapsayan sözleşme İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanmıştı.

Bunun üzerine Ekşi Sözlük’te açılan başlıkta işçilerin maaşları eleştirilerek ‘mühendis ve doktorların alacağı maaşları geçtiği’ iddia edildi. Sitedeki kullanıcıların desteğini alan başlıkta “Senin benim vergilerimden gelen para neden boş vasıfsız insanların cebine gidiyor? maaş popülizmi ile nereye varmaya çalışılıyor? Bu nasıl bir cahilliktir” ifadeleri yer aldı.

Twitter hesabı üzerinden başlığın olduğu sayfanın ekran görüntüsünü paylaşan Soyer ise şunları kaydetti: “Ülkemizdeki asgari ücret, mühendis, doktor maaşları düşük; işçilerimizinki yüksek değil. Dört kişilik bir hanenin yoksulluk sınırının 9 bin 332 TL olduğunu biliyor musunuz? Emek mücadelesinde emekçilerimizle omuz omuza olmayı sürdüreceğiz, çünkü beraber güçlü, birlikte İzmir’iz.”