TÜİK’te iki başkan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) iki başkan yardımcısının görevine son verildi.

TÜİK. Fotoğraf: AA

Ocak ayı sonunda başkanı değişen TÜİK şimdi de iki başkan yardımcısının görevine son verildi. TÜİK’te ocakta Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK’da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.

Dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre TÜİK’te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.

TÜİK’in enflasyon ‘performansı’ yeterli bulunmuyor

Bağımsız sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından enflasyonu düşük hesapladığı için eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), iktidar tarafından ‘yeterince düşük’ enflasyon verisi göstermediği için tepkiyle karşılandığı iddia ediliyordu.

TÜİK’te son üç senede toplam beş başkan değişti.

Başkanlık sistemine geçiş sonrası enflasyon verilerine ilişkin ilk tartışma Eylül 2018’de enflasyon verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması sonrası dönemin TÜİK başkan yardımcısı Enver Taştı’nın görevinden alınmasıyla başladı.

2019’un nisan ayında Mehmet Aktaş görevden alınırken, yerine getirilen Yinal Yağan da 2020 mayıs ayına kadar dayanabildi.

Yağan’ın yerine getirilen Muhammed Cahit Şirin’se 2021’in şubat ayında görevden alındı.

Yeni kararla başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınırken yerine Erhan Çetinkaya atandı. Böylelikle Dinçer bir seneyi doldurmadan görevden alınmış oldu.

Bu süre zarfında kurumda üst ve alt düzeylerde de görevden almalar yaşandı.

2020 haziran ayında TÜİK’in Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alındı.

En son 2021 ağustosunda üç başkan yardımcılığına atamalar yapıldı.