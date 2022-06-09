TÜİK’i protesto etmek isteyen Birleşik Kamu-İş’e müdahale: Bir sendikacı kalp krizi geçirdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) protesto etmek isteyen Birleşik Kamu-İş yönetici ve üyelerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken sendikanın mali sekreteri Mücahit Dede kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Görsel: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’ye yükselerek 24 yılın zirvesine çıktı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160.

Polis, TÜİK’in önünde toplanan konfederasyon üyelerine biber gazı sıkarak müdahale etti.

Polisin müdahalesi sonucu, genel başkan Mehmet Balık da dahil olmak üzere çok sayıda Birleşik Kamu-İş üyesi gözaltına alındı. Polis, sendikacıları Kumrular Caddesi’ne kadar sürdü.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, konfederasyonun mali sekreteri Mücahit Dede’nin polis müdahalesi sırasında kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

TÜİK önündeki eyleme polis müdahalesi: Gözaltılar var



Birleşik Kamu İş (@BirlesikKamu_is) Konfederasyonuna bağlı sendikaların "Ekmeğimizi AKP ve TÜİK değil mücadelemiz belirler" diyerek yaptığı Ankara TÜİK önündeki eyleme polis müdahale etti.

(🎥 Anka Haber) pic.twitter.com/l116BQ4z27 — İşçi Tv (@isci_tv) June 9, 2022

‘TÜİK de bundan gereken dersi alacak‘

ANKA’nın aktardığına göre eski Birleşik Kamu İş Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kütük, şunları söyledi:

“Pahalılığı, yoksulluğu, zamları görmezden geliyorlar. Bu ülkenin emekçileri de bunun en uygun zamanda demokratik yollardan hesabını soracak. Ve TÜİK de bundan gereken dersi alacaktır. Burada arkadaşlarımıza yapılan da hiçbir insani, vicdani, demokratik kurallara uymayan bir baskı ve zulümle karşı karşıyayız. Şu anda genel başkanımız gözaltındalar. Belki oradan bizi zorla itebilirler. Ama biz arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar bu eylemi sürdüreceğiz.”

Birleşik Kamu-İş Kon.'nun enflasyona ilişkin TÜİK önündeki yaptığı açıklamaya polis saldırdı. @BirlesikKamu_is MYK üyesi Mücahit Dede ve @@egitimis Gn. Bşk. @kademozbay_ ağır darbeler aldı. Hastanedeyiz..@AnkaraValiligi @TC_icisleri emekçilere kalkan yumrukların hesabı sorulur. pic.twitter.com/fubJIPUlaA — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) June 9, 2022

Birleşik Kamu-İş Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Levent Akça, daha sonra şöyle konuştu:

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların ve şube başkanları olarak geçim zorluğu çektiğimiz şu günlerde sahte rakamlarla halkımızı aldatan TÜİK’in önünde en demokratik hakkımız olan basın açıklamamız şiddetle engellenmiştir. Arkadaşlarımız şiddete maruz kalmıştır. Gözaltına alınmıştır. Şu an beş tane arkadaşımız gözaltındadır. Anayasal hakkımızı kullanmamızın önüne geçilmiştir.

Bizler biliyoruz ki bu mücadele burada bitmeyecek. Hayat zorluğunun en tavan yaptığı günlerde, sesimizi basın yoluyla duyurmaktan başka çaremizin olmadığı bu günlerde basın açıklaması yapmamızın dahi önüne geçilmiştir. Şunu buradan ilan ediyoruz: Bu mücadele arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar devam edecek. Nerede engellerse engellesinler, sesimizi daha yüksek duyurarak daha fazla konuşacağız. Birleşik Kamu-İş bundan sonra her gün alanlarda. Bu haklar bize teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Daha dün mazota iki lira zam gelmiş. Bize yapılan maaş artışı falan yok arkadaşlar. Bize hiçbir şey verilmedi. Bize verdikleri günün akşamında tekrar geri aldılar. Biz bunları söke söke; haklarımız teslim edilene kadar haklarımız verilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”