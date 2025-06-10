TÜİK'e göre mayısta en fazla kazandıran yatırım aracı mevduat faizi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları’na göre mayısta en fazla yüzde 1,8’le mevduat faizi (brüt) kazandırdı.
Mayısta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 0,86, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 1,8’le mevduat faizinde.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde şu yatırım araçları kazandırdı:
- Külçe altın: Yüzde 0,8
- Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS): Yüzde 0,62
Avro yüzde 0,37, dolar yüzde 0,7 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 kaybettirdi.
TÜFE’yle indirgendiğindeyse külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, avro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 1,53 kaybettirdi.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 13’le yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı.
Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 10,55’le yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.