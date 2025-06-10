TÜİK'e göre mayısta en fazla kazandıran yatırım aracı mevduat faizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanan ve Afyonkarahisar’a sevk edilen İBB Medya A.Ş. eski genel müdürü Dr. İpek Elif Atayman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi: “Bileklerim kelepçeden mor, yerde yatıyorum. Bu yargılama değil şiddet ve açık bir cezalandırma.”