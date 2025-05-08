TÜİK: Nisanda en karlı yatırım aracı külçe altın

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre nisanda en karlı yatırım aracı külçe altın oldu.

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TÜİK’in raporuna göre aylık en yüksek getiri, yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 8,8’le, tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) indirgendiğindeyse yüzde 8,54’le külçe altında oldu.

Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde diğer yatırım araçlarının performanslarıyla şöyle:

Avro: Yüzde 4,07 kazanç

Mevduat faizi (brüt): Yüzde 0,44 kazanç

Dolar: Yüzde 0,03 kayıp

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): Yüzde 7,39 kayıp

BIST 100 endeksi: Yüzde 9,93 kayıp

TÜFE’yle indirgendiğindeyse performanslar şöyle:

Avro: Yüzde 3,83 kazanç

Mevduat faizi (brüt): Yüzde 0,20 kazanç

Dolar: Yüzde 0,26 kayıp

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): Yüzde 7,60 kayıp

BIST 100 endeksi: Yüzde 10,14 kayıp

Grafikler: TÜİK

TÜİK’in üç aylık değerlendirmesi şöyle:

* Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

* Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirme

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 31,17 TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 16,55’le yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜİK’e göre yıllık değerlendirmede diğer yatırım araçlarının performansıysa şöyle:

“Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’yle indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 10,34, DİBS yüzde 11,95, dolar yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.”