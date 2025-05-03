Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 0,37, avro yüzde 0,36, dolar yüzde 0,34 değer kazandı.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,36 değer kaybıyla 27 bin 320 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 38,5550 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 43,8730 lira oldu.

Geçen hafta 51,2300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 değer kazanarak 51,4700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,93 yükselişle 46,7700 liradan alıcı buldu.



