Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,81 değer kaybederek 9.167,58 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.058,16 ve en yüksek 9.464,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,33 değer kaybıyla 10.720,19 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,07 düşüşle 9.510,14 puan, sanayi endeksi yüzde 2,33 azalışla 12.327,58 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,83 kayıpla 19.349,20 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,53’le Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’yi yüzde 10,51’le Ral Yatırım Holding ve yüzde 7,34’le Bakısöke Çimento Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,85’le Oyak Çimento, yüzde 9,45’le Borusan Boru Sanayi ve yüzde 9,27’yle Limak Doğu Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 591 milyar 888 milyon lirayla ASELSAN, 433 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 403 milyar 995 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.



