Gram altın güne nasıl başladı – 8 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:11) 4.179,33 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.355,24 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.179,33 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:11) 4.179,33 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.355,24 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.179,33 lira seviyesinde ilerliyor.
112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin tutuklanan iki çocuğun hakimlik ifadelerine ulaşıldı.
Bir gram altın şu an (saat 9:11) 4.179,33 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,6417 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,7824 seviyesinden güne başladı.
Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşlar durduruldu.