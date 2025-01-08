TÜİK 2024 yatırım aracı verileri: Altın hala ‘güvenli liman’

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2024’te enflasyonla karşılaştırıldığında en fazla kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu.
TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ve 2024’ün tamamına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.
Buna göre yatırım araçlarının 2024’teki performansları şöyle:
- Külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 7,13 oranında kazandırdı.
- Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,12 kazandırırken TÜFE’yle indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53 kaybettirdi.
- BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 0,15 kazandırırken TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 10,85 kaybettirdi.
- Dolar, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,43, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 16,71 kaybettirdi.
- Euro, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 10,22, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 20,09 kaybettirdi.
- Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 7,52, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 17,68 kaybettirdi.
Aralıkta en yüksek getiri borsadan
Aralıktaysa en fazla borsa kazandırdı. Borsa, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 6,02 kazandırdı.