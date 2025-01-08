TÜİK 2024 yatırım aracı verileri: Altın hala ‘güvenli liman’

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2024’te enflasyonla karşılaştırıldığında en fazla kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu.

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TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ve 2024’ün tamamına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre yatırım araçlarının 2024’teki performansları şöyle:

Külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 7,13 oranında kazandırdı.

Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,12 kazandırırken TÜFE’yle indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53 kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 0,15 kazandırırken TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 10,85 kaybettirdi.

Dolar, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,43, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 16,71 kaybettirdi.

Euro, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 10,22, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 20,09 kaybettirdi.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 7,52, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 17,68 kaybettirdi.

Görsel: TÜİK

Aralıkta en yüksek getiri borsadan

Aralıktaysa en fazla borsa kazandırdı. Borsa, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 6,02 kazandırdı.