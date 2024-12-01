Zeynep Aktaş: Cumhuriyet altını yatırım araçları içerisinde öne çıktı

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Mevduat ve Para Piyasası fonları bu süreçte yatırımcıların durak noktası oldu. Jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon yatırımcıların tercihlerini altından yana kullanmasına neden oldu. Dolar/TL’nin zayıf seyrine rağmen Cumhuriyet altını yılbaşından bu yana yüzde 50,04’lük yükseliş ile yatırım araçları içerisinde öne çıktı. Onu, BIST 100 Endeksi yüzde 29,21 çıkışla takip etti. Dövizde ise dolar, yüzde 17,71 oranında artış kaydederek euro’nun önüne geçti.

Sektör bazında yılbaşından bu yana en yüksek kazanç, BIST Sigorta Endeksi’nin yüzde 66,88’lik getiri oranıyla geldi. BIST İletişim Endeksi yüzde 65,34 ile ikinci sırada yer alırken, finans sektörünün bir diğer güçlü temsilcisi BIST Banka Endeksi yüzde 61,97 oranında getiri sağladı.

Gayrimenkul, teknoloji ve ticaret sektörleri de geride kalan 11 ayı güçlü performanslarla kapattı. Özellikle, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi yüzde 41,78 ve BIST Teknoloji Endeksi yüzde 41,75 kazanç ile portföy çeşitlendirmesinde önemli roller üstlendi.

Zeynep Aktaş’ın yazısı