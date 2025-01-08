Cumhurbaşkanı kararıyla: Koza Altın’ın adı değişiyor

Koza Altın İşletmeleri’nin adı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türk Altın İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilecek.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu‘ndaki (KAP) açıklamaya göre isim değişikliği ilgili izinler ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayıyla Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilecek.
Koza-İpek Holding ve iştiraklerine 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ destekçiliği’ gerekçesiyle el konmuştu.
Koza Altın İşletmeleri’nin tamamı Ağustos 2024’te Varlık Fonu’na devredilmişti.