Cumhurbaşkanı kararıyla: Koza Altın’ın adı değişiyor

Koza Altın İşletmeleri’nin adı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türk Altın İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilecek.

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Kamuoyu Aydınlatma Platformu‘ndaki (KAP) açıklamaya göre isim değişikliği ilgili izinler ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayıyla Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilecek.

Koza-İpek Holding ve iştiraklerine 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ destekçiliği’ gerekçesiyle el konmuştu.

Koza Altın İşletmeleri’nin tamamı Ağustos 2024’te Varlık Fonu’na devredilmişti.